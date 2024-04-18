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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بحس حالي في مصر| منشور تاريخي لشاب غزاوي يكشف حقيقة مساعدات القاهرة لسكان القطاع

صدى البلد

"اليوم .. لا حديث فوق اي متر مربع في غزة إلا عن مصر".. قالها أحدهم عشية امتلاء القطاع بشاحنات المساعدات من الجانب المصري.

هذه المساعدات التي أصرت مصر على إدخالها ونادى بالسماح بدخولها الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية واللقاءات الرئاسية، بينما كان يتعسف الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة، لكن الإرادة المصرية كانت أقوى.

منشور للتاريخ 

"من كتر الشاحنات والسواقين المصريين حاسس حالي بمصر".. كتب الشاب الغزاوي محمد يوسف أبو طه هذا المنشور ليوثق مشهدًا للتاريخ داخل القطاع الذي يقبع تحت القصف منذ أكثر من 6 أشهر.

وجاءت منشورات الغزاويين لتؤكد صدق الجانب المصري وتقطع الشكوك التي حاولت ترويجها أمريكا في وقت سابق على لسان رئيسها، بينما كان الرد المصري واقعيًا وأكثر فاعلية .

احتفاء بدور مصر 

وتجاوز منشور الشاب الفلسطيني الآلاف من المشاركات عبر الفيسبوك، بينما حظي بكم هائل من الإعجاب والتعليقات التي احتفت بالدور المصري في تقديم المساعدات لقطاع غزة.

ونشر أحدهم مؤكدًا أنه على الرغم من الحالة الاقتصادية التي تشهدها مصر، لكن 86 % من المساعدات في قطاع غزة مصرية، من خلال مؤسسات أهلية ومواطنين مصريين.

وقال آخر، إن غزة ومصر وطن واحد، وشعب عربي واحد، ومصر والمصريين يقفون قلبًا وقالبًا مع اخوانهم في غزة.

حجم المساعدات المصرية لغزة 

ووفقًا لبيانات الهلال الأحمر المصري، بلغ حجم ما قدمته الدولة المصرية من مساعدات لقطاع غزة، 62 ألف و744 طن مقدمة بجهود المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، وذلك حتى 18 فبراير الماضي فقط، أي قبل شهرين من الآن.

بينما بلغ حجم المساعدات الدولية كاملة، بما فيها مصر، ما يقارب 167 ألف طن قدمت من 42 دولة و30 منظمة سواء عن طريق الجو أو البحر أو البر، تنوعت  ما بين المواد الغذائية والصحية والإعاشة.

ماذا قال السيسي عن المساعدات لغزة 

وخلال مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" المنعقد فى استاد القاهرة الدولي في نوفمبر 2023: قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "هنا أؤكد على الدور الكبير الذي قامت به مصر متمثلة فى كل المصريين: جمعيات – منظمات - حياة كريمة - تحيا مصر".. وأردف قائلا: "كل الناس اشتركت من أجل أن تخفّف عن أهالينا في قطاع غزة.. رغم ظروفنا الصعبة لكن أريد أن أقول لكم إن حجم المساعدات مقارنة بالمساعدات التي تم إدخالها خلال الأيام القليلة الماضية قدمت مصر ما نسبته 75 – 80% من إجمالي تلك المساعدات".

وتابع السيسي: "هنا أقصد من القول أننا كنّا على قدر المسؤولية ونشعر بما قمنا به للتخفيف عن أهلنا في القطاع بالمساعدات التى تم تجهيزها في أسرع وقت".

المساعدات غزة

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