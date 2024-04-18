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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد عبدالعزيز : مراسم العزاء أصبحت حكرًا لهمج الميديا والتريندات

صدى البلد

كشف الفنان أحمد عبد العزيز عن تفاصيل واقعة انفعاله فى عزاء الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر.


وكتب الفنان أحمد عبد العزيز عبر حسابه بفيسبوك: "للأسف الشديد سيطرت على أخلاقنا وشيمنا الكريمة المعهودة الفوضى الخلاقة والتى اندثرت معها مراعاة القيم واحترام قدسية الموت وخصوصية المشاعر حتى أضحت ساحات الجنازة ومراسم العزاء حكرا أصيلا  لهمج الميديا والتريندات الخادعة وكذا الباحثون عن مادة واهية دون النظر إلى تأصيل حقيقي لجوهر القيمة الذى غلف فطرتنا السامية .

وأضاف: "حقيقة لا نجد كلمات ترسي ما الت اليه فرائض الموقف الذى فاقت تداعياته الحد ، الامر الذى حدا بالبعض الى فرض سياج آمن اللامبالاة وتغليب أنا الذات على السمو بالنفس ، للوصول لاسمى مراتبها فى مشاركة الاخرين آلامهم وأحزانهم  بيد أنه لم يترك لنا دعاة الفوضى الخلاقة والذين اتخذوا من  الهمجية نسقا لهم دون ايثار حرمة او سموا لأسمى مشاعر النفس الانسانية مجالا للتعبير عن جم غضبنا تجاه هذه التصرفات غير المسئولة ،سوى التهكم على اقحام الذات غير المبررة بالمرة.
 

وتابع : "لكن وللأسف الشديد طال الأمر  أحد ابنائنا الاعزاء من ذوى الهمم و الذى شاءت الأقدار أن يكون وسط هذه الجموع التى لاتحترم المناخ العام السائد  ولم يكن لدينا علم مطلقا بحقيقة الأمر بسبب التدافع الشديد  لأنه من المعروف عنا  حرصنا الدائم على احترام ومحبة الجمهور .


 

وأختتم :"من هنا ..نعلنها بصراحة وبقوة  أن ما تشهده مراسم العزاء وأروقة ساحات الجنازة للمشاهير وغيرهم من تطفل جاوز المدى واقحام نبل المشاعر الانسانية مع فوضى الميديا و البحث عن التريند الزائف صحفيا و جماهيريا ، أمر لا يليق مطلقا بمجتمع صلب بنانه جوهر القيمة الأخلاقية والفطرة الغراء السامية .

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