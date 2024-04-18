للمرة الأولى.. مصر تستعد لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
البطولة العربية العسكرية للفروسية
تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الإحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تستعد مصر لتنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية بنسختها الأولى بالتزامن مع الإحتفال بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
ADVERTISEMENT