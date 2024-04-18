بعلم والدتها.. أب يتهم جاره بالتعدي على ابنته في الجيزة

جريمة مأساوية شهدتها منطقة الوراق شمال الجيزة، حيث تعرضت فتاة صغيرة في العقد الأول من العمر للتعدي على يد أحد جيرانها وكانت المفاجأة حين اتهم والدها، والدتها بمعرفة الواقعة والتستر عليها خلال البلاغ.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من شخص اتهم فيه أحد جيرانه بالتعدي جسديا على ابنته البالغة من العمر 10 سنوات وعلم والدتها بالواقعة.

حيث قرر والد الفتاة خلال محضر الشرطة أن جاره قام بالتعدي على ابنته الصغيرة أكثر من مرة في مسكنه بعلم والدتها، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجرى العرض على النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.