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أخبار البلد

الأكاديمية العسكرية تسلم شهادات إنهاء اختبارات اللغة الفرنسية لضباط وطلاب القوات البحرية

صدى البلد

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى، فعاليات تسليم شهادات إنهاء إختبارات اللغة الفرنسية "DELF" الخاصة بـ "ضباط - طلبة" القوات البحرية بمقر الكلية البحرية بالإسكندرية وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التأهيل المستمر لأبنائها وفقاً لأحدث النظم التعليمية المختلفة.

بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطور الكلية البحرية ودورها الهام فى تخريج دفعات متعاقبة من الضباط البحريين القادرين على حماية السواحل المصرية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

الأكاديمية العسكرية المصرية

وألقى اللواء بحرى أشرف محـمد المشرفى نائب مدير الأكاديمية العسكرية للكلية البحرية، كلمة أكد خلالها الحرص على تأهيل ضباط وطلبة الكلية البحرية بمثل هذه الشهادات التى تسهم فى صقل مهاراتهم اللغوية وزيادة وعيهم المعرفى باللغات الأجنبية المعتمدة دولياً والإطلاع على أحدث العلوم العسكرية .

من جانبه أشاد ممثل الجانب الفرنسى بالمستوى الراقى الذى ظهر عليه ( ضباط - طلبة ) القوات البحرية أثناء فترة الدراسة ، وهنأهم بإجتيازهم الإختبارات متمنياً لهم التوفيق فى المستقبل .

وفى نهاية الفعاليات تم تسليم شهادات إختبارات اللغة الفرنسية "DELF" الخاصة بـ "ضباط – طلبة" القوات البحرية ، أعقبها القيام بجولة تفقدية داخل الكلية البحرية للتعرف على الإمكانيات الحديثة والمتطورة التى تزخر بها الكلية .

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات البحرية وعدد من ممثلى السفارة الفرنسية والملحق العسكرى وممثلى المعهد الثقافى الفرنسى بجمهورية مصر العربية.

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