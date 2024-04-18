صندوق النقد الدولي: محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي ، اليوم الخميس، أنه تم محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة، وبلدان مجاورة مثل لبنان تأثرت بوضوح.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا،أن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى خفض توقعات النمو في المنطقة.

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنه تم رفع توقعات الصندوق لهذا العام بنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% على الرغم من الصدمات المتعددة.

كما أوضحت أن الاقتصاد الروسي ينمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة هذا العام.

وقالت أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد روسيا بنسبة 3.2% في عام 2024، وهو ما يتجاوز معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة (2.7%) والمملكة المتحدة (0.5%) وألمانيا (0.2%) وفرنسا 0.7%.