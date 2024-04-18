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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة

صدى البلد

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي ، اليوم الخميس، أنه تم محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة، وبلدان مجاورة مثل لبنان تأثرت بوضوح.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا،أن الصراع في الشرق الأوسط يؤدي إلى خفض توقعات النمو في المنطقة.

ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنه تم رفع توقعات الصندوق لهذا العام بنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% على الرغم من الصدمات المتعددة.

كما أوضحت أن الاقتصاد الروسي ينمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة هذا العام.

وقالت أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد روسيا بنسبة 3.2% في عام 2024، وهو ما يتجاوز معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة (2.7%) والمملكة المتحدة (0.5%) وألمانيا (0.2%) وفرنسا 0.7%.

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