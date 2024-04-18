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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملات الأجنبية والعربية تواصل تراجعها أمام الجنيه في ختام تعاملات الأسبوع

صدى البلد

واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية تراجعها مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملاتها الأسبوعية بالبنوك المصرية، حيث تراجع سعر الدولار الأمريكي ما بين 17 - 20 قرشًا شراء وبيع. 

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الدولار 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 48.26 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" ما بين 12 - 15 قرشًا شراء وبيع في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي سجل سعر اليورو 51.49 جنيه للشراء و51.71 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 51.49 جنيه للشراء و51.71 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، شهد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي استقرارًا فقد سجل 51.49 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجلت العملة الأوروبية 51.53 جنيه للشراء و51.69 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعًا ما بين 20 - 30 قرشًا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي سجل الإسترليني 60.09 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 60.09 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 60.09 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني 60.19 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 12.86 جنيه للشراء و12.91 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 13.15 جنيه للشراء و13.17 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي سجل 156.06 جنيه للشراء و157.10 جنيه للبيع.
 

العملات الاجنبية الجنيه المصري سعر الدولار سعر اليورو الريال السعودى سعر الريال السعودى

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