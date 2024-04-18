إعلامي: الأهلي يتلقى موافقة مبدئية بـ30 ألف مُشجع بمباراة مازيمبي

كشف الإعلامى محمد الليثى عن تلقى النادي الأهلي "موافقة مبدئية" من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح محمد الليثى، خلال تقديمه ببرنامج “10 و 10” مع محمد الليثى عبر آون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا "مجلس الأهلي طلب زيادة العدد المسموح به في المباراة عن 30 ألف ، وتحدث الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع قيادات كبيرة في الجهات المعنية من أجل زيادة عدد الجمهور للسعة الكاملة في الإستاد أو 50 ألف مُشجع على أقل تقدير.

وأكد محمد الليثى "أن الخطيب حصل على تأكيدات بزيادة العدد لأكثر من 30 ألف وسيصل إلى 50 ألف كحد أدنى وهو ما سيتم حسمه خلال الأيام القليلة المقبلة ".