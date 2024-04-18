السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة منجد بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية ، الدائرة السادسة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهمين الأول والثالث والرابع، والمشدد 5 سنوات للمتهم الثانى، لسرقتهم منجد بالإكراه بالطريق العام وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 37045 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3148 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أحمد أ ا"، 16 سنة، عامل بسوبر ماركت، و"محمد ز ص"، 19 سنة، نقاش، و"خالد ح ر"، 15 سنة، عامل نظافة، و"محمد ي ع"، 17 سنة، نجار مسلح، مركزطو خ محافظة القليوبية، أنهم في يوم 17/11/2023، سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المركبة الآلية والهاتف المحمول والمملوك أولها للمجني عليه إبراهيم محمد الصادق إبراهيم، والمملوك ثانيهما للمجني عليه وليد إبراهيم محمد الصادق إبراهيم، منجد أفرنجي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع علي ثانيهما.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين اعترضوا طريق المجني عليه، وأشهر الأول في مواجهته سلاح ناري "بندقية خرطوش" مهددا به إياه للترجل من دراجته فانصاع لهم وطلب منه هاتفه المحمول فسلمه إياه حال تواجد المتهم الرابع بمحيط الواقعة لتأمين الطريق لباقي المتهمين إبان الواقعة وكان ذلك ليلا بالطريق العام، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه بالاستيلاء على المسروقات علي النحو الوارد بالتحقيقات، كما أحرز المتهم الأول وحاز باقي المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش".