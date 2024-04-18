عمرو فاروق يتوج بذهبية البطولة الأفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي

حصد لاعبو منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى ميداليتين "ذهبية وبرونزية" فى وزن 107 كجم خلال فعاليات بطولة أفريقيا المفتوحة البارالمبى التى تستضيفها مصر حاليا بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وبتنظيم من اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

وحصل عمرو فاروق على الميدالية الذهبية فى وزن فوق 107 كجم فيما حصل عمار أبو زيد على الميدالية البرونزية.



وحصدت مصر 16 ميدالية متنوعة بمنافسات وزن 72 كجم ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال الباراليمبي والتي تستضيفها مصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وتختتم منافساتها اليوم، حيث تقاسم الثنائي شعبان يحيى ومحمود صبري لاعبا منتخبنا الوطني الأول لرفع الأثقال الباراليمبي المركز الأول في منافسات الكبار ، وعلى صعيد الناشئين توج لاعب منتخبنا حسام عمر أمين بـ 4 ذهبيات.



وحصد شعبان يحيى 4 ذهبيات وفضيتين محققا رقما شخصيا جديدا على مستوى الرواد قدره 190 كجم، فيما حصد محمود صبري ذهبيتين بعد رفعه لثقل قدره 190 كجم أيضا.



وعلى صعيد البراعم توج لاعب منتخبنا محمد العربي صاحب الـ 15عاما بـ 4 ذهبيات، ومحمد العربي هو أصغر لاعب بالبطولة.





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