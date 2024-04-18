عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمرو فاروق يتوج بذهبية البطولة الأفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي

صدى البلد

حصد لاعبو منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى ميداليتين "ذهبية وبرونزية" فى وزن 107 كجم خلال فعاليات بطولة أفريقيا المفتوحة البارالمبى التى تستضيفها مصر حاليا بصالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وبتنظيم من اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى.

 

 

وحصل عمرو فاروق على الميدالية الذهبية فى وزن فوق 107 كجم فيما حصل عمار أبو زيد على الميدالية البرونزية.

وحصدت مصر 16 ميدالية متنوعة بمنافسات وزن 72 كجم ببطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الاثقال الباراليمبي والتي تستضيفها مصر على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة وتنظمها اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، وتختتم منافساتها اليوم، حيث تقاسم الثنائي شعبان يحيى ومحمود صبري لاعبا منتخبنا الوطني الأول  لرفع الأثقال الباراليمبي المركز الأول في منافسات الكبار ، وعلى صعيد الناشئين توج لاعب منتخبنا حسام عمر أمين بـ 4 ذهبيات.

 


وحصد شعبان يحيى 4 ذهبيات وفضيتين محققا رقما شخصيا جديدا على مستوى الرواد قدره 190 كجم، فيما حصد محمود صبري ذهبيتين بعد رفعه لثقل قدره 190 كجم أيضا.

وعلى صعيد البراعم توج لاعب منتخبنا محمد العربي صاحب الـ 15عاما بـ 4 ذهبيات، ومحمد العربي هو أصغر لاعب بالبطولة.

 

 

 


 

Screenshot_2024-04-18-16-00-36-17
Screenshot_2024-04-18-16-00-36-17
Screenshot_2024-04-18-16-00-33-84
Screenshot_2024-04-18-16-00-33-84

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيه تراجع| أسعار الدواجن تخالف التوقعات وكرتونة البيض مفاجأة

توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

خلع ملابس العمرة ليرتدي الكفن.. تفاصيل مصرع رجل أعمال سقط من مصعد في الدور السابع

أعرف قرار المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب

1865 جنيهاً.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم| هتشتري ولا هتبيع؟

220 جنيهًا تراجع .. مفاجأة في أسعار اللحوم الآن بعد وصولها 500

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

فوائد صلاة الضحى .. بكلمة واحدة وصف رسول الله من يحافظ عليها

ترشيحاتنا

صندوق النقد: أوكرانيا بحاجة إلى 42 مليار دولار لدعم ميزانية 2024

400 ألف جنيه غرامة على لاعبي الأهلي.. شرط وحيد لإلغائها

مدبولي: أبلغنا إحدى السلاسل التجارية بإغلاق منافذه إذا لم يلتزم بالأسعار المخفضة

في أي مكان.. رسالة عاجلة من الحكومة للمواطنين بشأن أسعار السلع

لدينا رصد كامل.. تحذير عاجل من الحكومة بشأن الأسعار.. فيديو

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة: استمرار انخفاضات الأسعار وستصل إلى نحو 30%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب المعاناة من طنين الأذن.. تعرف عليها

فستان لافت.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

مفيد ولا ضار؟.. اعرف حقيقة تأثير المشي حافي القدمين على الصحة

من داخل الطائرة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

تراجعت 50 جنيهًا.. الدواجن تخالف التوقعات ومفاجأة في سعر كرتونة البيض|تغطية خاصة

الفيفا يصدم الزمالك.. والكاف يلغي الكونفدرالية

هل تتأثر مصر بموجة السيول والفيضانات بالمنطقة؟

أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ