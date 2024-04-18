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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط إسرائيلي سابق: يمكن اختراق الدفاعات الجوية الإيرانية بسهولة

الهجوم الإيراني ضد
الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

أكد ضابط إسرائيلي أن جيش الاحتلال لن يجد صعوبة كبيرة في ضرب أهداف داخل إيران إذا قررت تل أبيب الرد بشكل مباشر على الهجمات غير المسبوقة من الطائرات بدون طيار والصواريخ ليلة السبت الماضي، مستشهدا بالقوات الجوية الإيرانية القديمة وأنظمة الدفاع الجوي المحلية القائمة على النماذج الروسية القديمة.

وأوضح العميد احتياط زفيكا هايموفيتش، الرئيس السابق للدفاع الجوي التابع لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إيران "قوة عظمى في مجال الصواريخ الباليستية التكتيكية والطائرات بدون طيار"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. 

وأشار إلى أن دفاعات إيران الجوية فهي مسألة أخرى، فهي مبنية إلى حد كبير حول أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات من طراز S-200 وS-300 أو مجموعة من نظيراتها المنتجة محليًا مثل Bavar-373 وKhordad وRaad وSyad وTalash بالإضافة إلى الصواريخ الأمريكية القديمة.  طائرات حربية روسية، يعود تاريخ بعضها إلى حقبة الشاه محمد رضا بهلوي في السبعينيات.

 وتم نشر أنظمة مماثلة في سوريا منذ عام 2015، مما منح الطيارين الإسرائيليين سنوات من الخبرة في التعامل معها.

وقال “لقد حلقت قواتنا الجوية والقوات الجوية للتحالف في هذه البيئة، إنهم يعرفون كيفية التعامل بفعالية مع هذا النظام".

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