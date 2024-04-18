أمريكا تفرض عقوبات على 16 فردا وكيانين في إيران بعد الهجوم على إسرائيل

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف إنتاج طائراتها غير المسلحة بعد الضربة الصاروخية والطائرات بدون طيار على إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما أوردته رويترز.

قال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات استهدفت 16 فردا وكيانين يمكّنان إنتاج الطائرات بدون طيار في إيران، بما في ذلك أنواع المحركات التي تشغل الطائرات بدون طيار الإيرانية من نوع شاهد، والتي تم استخدامها في هجوم 13 أبريل.

وفقًا لتقرير رويترز، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستدرج أيضًا خمس شركات في ولايات قضائية متعددة توفر المواد المكونة لإنتاج الصلب لشركة خوزستان للصلب الإيرانية (KSC)، أحد أكبر منتجي الصلب في إيران، أو شراء منتجات الصلب النهائية لشركة خوزستان للصلب.

كما تم استهداف ثلاث شركات تابعة لمجموعة بهمن الإيرانية لصناعة السيارات، والتي قالت إنها قدمت الدعم المادي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

وقال البيان إنه بالتزامن مع إجراء وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت المملكة المتحدة عقوبات تستهدف العديد من المنظمات العسكرية الإيرانية والأفراد والكيانات المشاركة في صناعات الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية الإيرانية.

أفادت رويترز أن البيان الأمريكي جاء بعد أن قال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية للديمقراطيات الصناعية لمجموعة السبع، بعد اجتماع يوم الأربعاء، إنهم “سيضمنون التنسيق الوثيق لأي إجراء مستقبلي لتقليل قدرة إيران على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها”. لدعم الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار”.

وقرر زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا يوم الأربعاء تشديد العقوبات على إيران بعد الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة الذي شنته طهران على إسرائيل مما جعل القوى العالمية تسعى جاهدة لمنع نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وتقول طهران إنها شنت هجوم 13 أبريل رداً على الهجوم الإسرائيلي المشتبه به في 1 أبريل على القنصلية الإيرانية في دمشق. وقالت إسرائيل إنها سترد، بينما قال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني يوم الخميس إن إيران قد تراجع "مبدأها النووي" بعد التهديدات الإسرائيلية.