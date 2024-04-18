سيندمون.. تهديد صريح من الرئيس الإيراني لإسرائيل

أطلق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الخميس تصريحات هدد خلالها إسرائيل ردا على التصريحات المتعلقة بشن تل أبيب هجوما ضد طهران.

وأكد الرئيس الإيراني أنه إن أخطأ الكيان الصهيوني مرة أخرى واراد شن أدنى عدوان على أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، فسنرد عليه وعلى حماته ردا يجعلهم يندمون.

وقال رئيسي في كلمة ألقاها في أمام حشد في مدينة شاهرود إن كل العالم الاسلامي والعالم بأسره، متأكد اليوم من أحقية موقف إيران في الدفاع عن فلسطين ومواجهة الكيان الصهيوني الجائر، مشيرا إلى أن عملية "الوعد الصادق".

وأوضح أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ظنا أن بإمكانهما النيل من كرامتنا، ومهاجمة قنصليتنا التي تعد جزء من أراضينا، لكنهم عندما اقترفوا الجريمة، كان يتعين معاقبتهم وعاقبهم الشعب الايراني الكبير، بحسب ما أوردته وكالة إيرنا الإيرانية.

وتابع: أقولها نيابة عنكم انتم الشعب وقواتنا المسلحة القوية وجميع أبناء البلاد، إنه إن أخطأ الكيان الصهيوني مرة أخرى، وأراد ارتكاب أدنى عدوان ضد أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، ليعلم انه سيتلقى ردا يجعله هو وحماته يجرون اذيال الندم.

أكد أن عهد الغطرسة قد ولى، مضيفا: أنني قلت خلال محادثاتي مع بعض الدول الغربية "حذاري من أن تتكلموا بلغة القوة معنا ومع شعبنا" إن شعبنا يتمتع بالعقلانية والتدبر والمنطق.

وأضاف الرئيس الإيراني "إن كنتم تريدون المحادثات، فنحن لم ولم نترك طاولة المحادثات لكن إن أردتم التحدث إلى الشعب الإيراني بلغة القوة والعنجهية، عليكم أن تعلموا أنكم لن تحققوا شيئا، وان الشعب الايراني العظيم والمسوؤلين، سيقفون بوجهكم بقوة.

وتابع أنه مضى ذلك الزمن الذي كان يريد فيه البعض عقد صفقات بشأن خطة العمل المشترك 2 و3 وبشأن صواريخنا وقدراتنا ولن نسمح إطلاقا بعقد صفقة بشان قدرات الشعب الايراني التي تحصلت بفضل دماء الشهداء.