تونس.. محافظ البنك المركزي يطالب صندوق النقد الدولي بهذا الأمر

أكد محافظ البنك المركزي التونسي ، فتحي زهير النوري علي ضرورة مراجعة آليات التمويل المتاحة لدعم البلدان التي تتعرض لصعوبات اقتصادية، سواء كانت ظرفية أو هيكلية، بما يتلاءم مع سياساتها الوطنية ويحفظ سيادتها.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة في واشنطن.

واستعرض النوري، تطور الوضع الاقتصادي في تونس وقدرتها على الصمود في وجه الصعوبات وامتصاص الصدمات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جملة المبادرات الإصلاحية التي تم اتخاذها بهدف النهوض بالاقتصاد وضمان التنمية المستدامة.

وتطرق النوري إلى الإنجازات التي حققتها تونس في مجال التغير المناخي، إلى جانب جملة المشاريع قيد الإنجاز لبلوغ الهدف المنشود.

وشدد على أهمية تأهيل رأس المال البشري للتأقلم مع الآليات الجديدة التي سيقوم القطاع البنكي باستخدامها في مجال تمويل التحول المناخي والنمو المستدام.