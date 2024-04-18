الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ المواطنين .. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إنه من الممكن أن يكون هناك تغير طفيف في بعض الأسعار في بعض المناطق.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "النهار"،: "من الممكن أن تكون الأسعار مثلا في المدن والعواصم الكبرى مثل القاهرة منخفضة نسبيا عن المحافظات الحدودية بسبب تكلفة النقل".

وأشار: "الأسعار سواء في القاهرة أو كافة محافظات الجمهورية انخفضت بنسبة كبيرة، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية بحوالي 27%، أما كافة السلع بصفة عامة انخفضت حوالي 22%".

وتحدث عن مؤتمر رئيس الوزراء اليوم، قائلا: "تم الاتفاق على تخفيض أسعار الخبز بدءا من يوم الأحد المقبل، حيث سيصدر وزير التموين قرار بالأسعار الجديدة وسيبدأ تطبيقها من يوم الأحد، والأسعار تعكس انخفاض في الأحجام المختلفة للخبز تصل إلى 40%".