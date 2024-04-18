الولايات المتحدة تفرض قيودا على حركة وزير الخارجية الإيراني في نيويورك

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس 18 أبريل 2024 إن تحركات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مقيدة خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة.

وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن "الولايات المتحدة فرضت قيودا إضافية على سفر وفد وزير الخارجية الإيراني"، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وأضاف باتيل أن الحركة، من بين أمور أخرى، تقتصر على مبنيين من مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية الدائمة ومقر إقامة المندوب الدائم.

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، خلال اجتماعه مع السفير الإسرائيلي سيمون هالبرين، على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع أطراف الصراع على خلفية التصعيد في الشرق الأوسط.