منظمة البحيرات العظمى: مليشيا الدعم السريع جماعة خارجة عن القانون

أكد وزير الخارجية المكلف حسين عوض أن اللقاء الذي تم اليوم بين رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى السفير جون صوميل كاهولو، يأتي في إطار سعي المنظمة للتواصل مع قادة الدول الأفريقية وحل الأزمات.

ولفت إلى أن المنظمة أصدرت بياناً وأضحاً أدانت فيه انتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ووصفها بأنها جماعة خارجة عن القانون.

وكان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان استقبل بمكتبه اليوم الأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى السفير جون صوميل كاهولو بحضور وزير الخارجية المكلف حسين عوض علي.

ووجه رئيس مجلس السيادة شكر السودان وتقديره لجهود المنظمة ووقوفها إلى جانب السودان، مشددا علي ضرورة أن تعكس المنظمة وغيرها من المنظمات حقيقة الأوضاع في السودان دون تحريف.

وأكد كذلك؛ أن القوات المسلحة قادرة على دحر التمرد وطرده من كل شبر في السودان وبإرادة الشعب السوداني الذي أكد انحيازه التام لصالح جيشه الوطني.

من جانبه أبدى الأمين العام لمنظمة البحيرات العظمى في تصريح صحفي رغبة المنظمة في المساهمة في حل الازمة السودانية والعمل على وقف الحرب التي تسببت في دمار السودان.

ووعد بتبني المنظمة لرؤية السودان في المرحلة القادمة وعكسها في بوضوح في كافة المنابر الدولية دون تزييف للحقائق.

ومن جانبه؛ ذكر وزير الخارجية المكلف حسين عوض أن اللقاء يأتي في إطار سعي المنظمة للتواصل مع قادة الدول الأفريقية وحل الازمات.

ولفت إلى أن المنظمة أصدرت بياناً وأضحاً أدانت فيه إنتهاكات مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ووصفها بأنها جماعة خارجة عن القانون .