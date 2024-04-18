الرئيس الكيني يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد مقـ.تل قائد الجيش فرانسيس أوجولا

أكد الرئيس الكيني ويليام روتو، اليوم الخميس 18 أبريل 2024 وفاة قائد قوات الدفاع الكينية فرانسيس أوجولا، معلنا الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

وتوفي الجنرال أوجولا بعد ظهر اليوم الخميس بعد تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية في سيندار بمقاطعة إلجيو-ماراكويت.

وقال الرئيس الكيني "اليوم في الساعة 2.20 بعد الظهر، تعرضت أمتنا لحادث جوي مأساوي في منطقة سيندار، موقع كابين، قسم توت، في مقاطعة إلجيو ماراكويت"، بحسب ما أوردته صحيفة "ستار" الكينية.

وأضاف روتو في خطاب حي للأمة من مقر الرئاسة في نيروبي "أشعر بحزن عميق لإعلان وفاة الجنرال فرانسيس أوموندي أوجولا، قائد قوات الدفاع الكينية".

وقال إن 11 عسكريًا آخرين كانوا برفقة الجنرال أوجولا في الحادث، توفي تسعة منهم أيضًا بينما نجا اثنان.

كما أعلن الرئيس روتو حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الجمعة 19 أبريل، تكريمًا للجنرال أوجولا وتسعة آخرين لقوا حتفهم في الحادث.

وقال رئيس الدولة إنه خلال هذه الفترة سيتم تنكيس الأعلام.

وتابع "إنها لحظة حزن شديد بالنسبة لي، كقائد أعلى لقوات الدفاع الكينية، والقوات المسلحة الكينية، والأمة ككل لقد فقد وطننا أحد أكثر جنرالاته شجاعة، وضباطًا شجعانًا، وجنود الخدمة".

وأكد أن "وفاة الجنرال أوجولا هي خسارة مؤلمة بالنسبة لي، ومن المؤكد أن الحزن الذي نشعر به جميعًا بشأن وفاته يتقاسمه جميع شعب كينيا، وخاصة أخوة قوات الدفاع الكينية".

وقال الرئيس إنه تم إرسال فريق من القوات الجوية الكينية إلى موقع الحادث للتحقيق في الحادث.

والضباط الآخرون الذين لقوا حتفهم في الحادث هم العميد سوال سعيدي، والعقيد دنكان كيتاني، والمقدم ديفيد ساوي، والرائد جورج بنسون ماغوندو، والنقيب سورا محمد، والنقيب هيلاري ليتالي، والرقيب الأول جون كينيوا موريثي، والرقيب كليبهونس أوموندي، والرقيب روز نياويرا.