استشاري تعديل سلوك عن ترقيع غشاء البكارة: مش هنعلق المشنقة للبنت.. فيديو

قالت الدكتورة شيماء علام، استشاري تعديل السلوك، إن ترقيع غشاء البكارة سترة للفتاة لأن الدين الإسلامي الحنيف أمرنا بالتستر وهناك فتوى من دار الإفتاء المصرية تجيز للفتاة استخدام هذا الأمر من باب التستر عليها وعدم فضحها.

وأضافت الدكتورة شيماء علام، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك العديد من الفتيات التي تعرضن للاغتصاب لأسباب عديدة من بينها الحروب وغيرهما فكيف يمكن لها أن تمارس حياتها بشكل طبيعي بعد تعرضها لهذا العمل الوحشي واللاإنساني.

تابعت استشاري تعديل السلوك، :" مش هنعلق المشنقة للبنت خاصة إن النسبة الأكبر من الفتيات يفقدن غشاء البكارة نتيجة قلة الخبرة والوعي فهل نترك والدها يشعر بالعار طيلة حياته أن ننقذ ما يمكن إنقاذه .

