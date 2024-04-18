خبيرة أسرية: ترقيع غشاء البكارة يجب أن يتم بضوابط وشروط.. فيديو

قالت نيفين وجيه، المحامية والاستشاري الأسري، إن هناك بعض الفتيات يولدن دون غشاء بكارة، ويمكن أن تتعرض الفتاة إلى حادثة تقفد على إثره غشاء البكارة بالإضافة إلى ممارسة بعض الرياضات مثل ركوب الخيل والتسلق قد يؤدي على فقد غشاء البكارة.

وأضافت نيفين وجيه، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ترقيع غشاء البكارة يجب أن يتم تحت ضوابط وشروط معينة، حتى لا نساهم في انتشار هذا الأمر واستخدامه كتجارة وبزنيس".

تابعت الاستشاري الأسري، ترقيع غشاء البكارة قد يكون سترة للفتاة أو يندرج تحت بند الغش في حالات أخرى.