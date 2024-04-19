محمد عمارة : فرحة لاعبي الزمالك بالفوز على الأهلي مبالغ فيها

يرى محمد عمارة، نجم الأهلي السابق، أن فرحة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفوز على الأهلي، مبالغ فيها.

وقال محمد عمارة، في تصريحات تلفزيونية "فرحة الزمالك بالفوز على الأهلي فرحة مبالغ فيها، خاصة أنها مباراة في الدور ومن الدور الأول".

وأضاف: "الأهلي يفرح بالفوز على الزمالك عندما يفوز ببطولة السوبر أو الكأس"، مضيفًا:" الزملكاوية بيحبوني لأني معنديش حسابات وبقول كلمة الحق"

وكان الزمالك فاز على الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما الاثنين الماضي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.