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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تقرير أمريكي: 20% من الخضراوات والفواكه تحتوي على مستويات مقلقة من المبيدات الحشرية

صدى البلد

 كشف تقرير جمعية المستهلك الأمريكية، عن أن ما يقرب من 20٪ من الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة والمعلبة التي يأكلها الأمريكيون تحتوي على مستويات مثيرة للقلق من المبيدات الحشرية.


وأوضح التقرير -الذي نشرته مجلة "ميديكال إكسبريس"- أن المبيدات الحشرية تشكل مخاطر كبيرة في الخيارات الشعبية مثل الفراولة، والفاصوليا الخضراء، والفلفل الحلو، والتوت الأزرق، والبطاطس، وأظهر تحليل للفاصوليا الخضراء، على وجه الخصوص، بقايا لمبيد حشري لم يُسمح باستخدامه على الخضروات في الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد.


وأشار التقرير إلى أنه كان من المرجح بشكل خاص أن تحمل المنتجات المستوردة، مستويات مرتفعة من بقايا المبيدات، موضحا أن المراجعة أشارت إلى أن 65 من 100 عينة من أكثر المنتجات تلوثا كانت مستوردة، وأن معظم المنتجات الملوثة بشكل كبير هي الفراولة، وتكون عادة من النوع المجمد حيث أن الفراولة غالبًا ما تتصدر قوائم الأطعمة الملوثة بالمبيدات لانها تنمو قريبة من الأرض.


كما أوضح التقرير أن جميع عينات الفاصوليا الخضراء المختبرة كانت ملوثة بمبيد حشري يُعتبر "مسببًا محتملاً للسرطان عند الإنسان"، الأمر الذي دفع وكالة حماية البيئة إلى منع استخدام هذا المركب الكيميائي على الفاصوليا الخضراء في عام 2011.


من جانبها، قالت "جمعية صناعية الأغذية" الأمريكية: "يخضع كل المبيدات لمراجعة شاملة من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية [EPA] لضمان سلامتها للاستهلاك البشري وتحديد الحد الأقصى للبقايا المسموح بها في الطعام أو عليه، وتتولى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مراقبة وفرض التسامحات التي وضعتها وكالة حماية البيئة الأمريكية للمبيدات في الغذاء، بما في ذلك الأطعمة المستوردة إلى الولايات المتحدة"، وفقًا لما ذكرته هيلاري ثيسمار، المسؤولة العلمية الرئيسية والنائبة الكبيرة لشؤون الغذاء وسلامة المنتج في الجمعية.
 

 

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