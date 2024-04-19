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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 798 طن قمح من المزارعين للصوامع والشون بالقليوبية

محصول القمح
محصول القمح

أعلن عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.
وأشار عبدالله الى أنه بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 798 طن و927 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.
واضاف وكيل الوزارة أنه تم تجهيز 12 موقعا ما بين صوامع وشون ومراكز تجميع الغلال لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.
وأوضح أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على أعمال التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

القليوبية وكيل وزارة التموين وزارة التموين التموين توريد محصول القمح

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