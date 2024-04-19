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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسقطوا الطعام وليس القنابل.. احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب

احتجاجات أمام السفارة
احتجاجات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب

تجمع عدد من النشطاء اليساريين أمام المكتب الفرعي للسفارة الأمريكية في تل أبيب، لمطالبة الولايات المتحدة بالتوقف عن تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل"، حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "أوقفوا القصف" و"أسقطوا الطعام وليس القنابل".

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إرسال أسلحة لإسرائيل بأكثر من مليار دولارر، بما في ذلك ذخيرة الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون، وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المسؤولون إن الصفقات تشمل "700 مليون دولار ذخيرة الدبابات 120 مم، و500 مليون دولار في المركبات التكتيكية وأقل من 100 مليون دولار في قذائف الهاون 120 مم" قيد المراجعة، وستحتاج إلى موافقة الكونجرس.

ووفقا للتقرير، قد تستغرق عمليات تسليم الأسلحة شهورا أو سنوات حتى يتم الوفاء بها.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة.

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إدارة الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي إسرائيل

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