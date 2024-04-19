السعودية.. إجراء عاجل من وزارة الصحة لكبار السن



أعلنت وزارة الصحة السعودية بدء توفير لقاح الفايروس التنفسي المخلوي RSV لكل من بلغ 60 سنة وأكبر في السعودية.

وبدوره؛ دعا وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية في الوزارة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري إلى التواصل مع طبيب الأسرة في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، مشيراً إلى أن الفايروس سبب مهم لالتهابات الجهاز التنفسي، ويزيد احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ.

وبين أن هذا الفيروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر وسبب رئيسي في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن، مضيفاً: يتوقع أن يحدث اللقاح فارقاً عظيماً في العبء المرضي من هذا الفيروس العنيد