بعد غياب 3 أيام.. العثور علي إماراتي في صحراء السعودية بصحة جيدة

نجحت فرق الإنقاذ السعودية في العثور على شاب إماراتي فُقِدَ في صحراء الربع الخالي في السعودية لمدة ثلاثة أيام، حيث تمّ العثور عليه وهو بصحة جيدة.

وقالت جمعية عون للبحث والإنقاذ السعودية، إنها تلقت خبر العثور على زايد أحمد المنصوري؛ أمس الخميس، في الربع الخالي شمال بئر فيصل، وهو بصحة جيدة.

وأكّدت جمعية الأفلاج للإنقاذ السعودية خبر العثور على المنصوري.

وشاركت الجمعيتان والجهات الأمنية السعودية وعددٌ كبيرٌ من المتطوعين في عمليات البحث عن المنصوري؛ الذي تاه في أكبر صحاري العالم.

وأعلنت أسرة الشاب عن فقدانه، الثلاثاء الماضي، في أثناء ذهابه بسيارته لتفقد إبل والده في الربع الخالي؛ ما دفع إلى بدء عمليات بحثٍ واسعة عنه.