حارس سيدات يد الأهلي : هدفنا الفوز بكأس الكؤوس .. ومواجهة بريميرو صعبة

أكدت فرح الشاذلي حارسة فريق «سيدات يد الأهلي» أن الفريق هدفه الفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد تحقيق الميدالية البرونزية في بطولة السوبر الإفريقي.

وقالت فرح: البداية كانت مهمة بالنسبة لنا في البطولة أمام فريق دي جي إس بي الكونغولي والذي يعرفنا جيدا خاصة أننا واجهناه قبل عدة أيام في بطولة السوبر، ولكننا نجحنا في الفوز بالمباراة بعد الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وتابعت فرح: مواجهة فريق بريميرو دي أجوستو صعبة، خاصة أن الفريق الأنجولي منتشيًا بعد تتويجه بلقب السوبر الإفريقي، ولكن لاعبات الفريق تعاهدن على تقديم كل ما لديهم للفوز بالمباراة.

وكان الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي قد استهل مشواره بالبطولة بالفوز على على دي جي إس بي بنتيجة 26-21، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ويلتقي فريق سيدات يد الأهلي مع فريق بريميرو دي أوجستو الأنجولي غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.