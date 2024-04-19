ريال مدريد أمامنا | توخيل يؤكد موقفه : لن أستمر في تدريب البايرن

رفض المدرب الألماني، توماس توخيل، فكرة البقاء كمدير فني لبايرن ميونخ، بعد انتهاء الموسم الحالي.

وواجه توخيل الصحفيين، اليوم الجمعة، بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تجديد يوليان ناجلسمان عقده، كمدير فني للمنتخب الألماني (الماكينات) حتى عام 2026، مما ينهي التكهنات بشأن عودة المدرب الشاب إلى بايرن، الصيف المقبل.

وذكر توخيل أن موقفه لن يتغير، مشددا: "لدي اتفاق مع النادي، تم الإعلان عنه، وما زال قائما".

ورجح توخيل أن يقوم باتباع سياسة التناوب بين لاعبي بايرن، في مباراة يونيون برلين غدا السبت، مشيرا إلى أن مهاجمه، ليروي ساني، على الأرجح لن يسافر مع الفريق، بسبب معاناته من آلام مستمرة في عظم العانة، ما لم تحدث معجزة طبية، فهو يواجه سباقا ضد الألم.

كما ذكر أن لاعبه الآخر المصاب، سيرج جنابري، يخوض سباقا مع الزمن ليكون جاهزا للمباراة الأولى أمام ريال مدريد، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تسبقها مواجهة أخرى في الدوري الألماني ضد آينتراخت فرانكفورت.

وشهدت مباراة بايرن ويونيون برلين، في الخريف الماضي، جدلا كبيرا، عندما تشاجر مدرب يونيون برلين الجديد آنذاك، نيناد بيليكا، مع ساني، وتم إيقاف الأول 3 مباريات بسبب ضرب اللاعب في وجهه.

وصرح توخيل في هذا الصدد: "في البداية، أنا سعيد لأن الأمر لم يكن له عواقب بعيدة المدى على زميلي.. لا أعتقد أنه أراد التصرف بهذه الطريقة، وقد شعر بالخوف عندما رأى ذلك.. نحن لسنا جميعا مثاليين، ويمكن أن تحدث بعض الأخطاء".

وتحدث مدرب الفريق البافاري عن طريقة لعب يونيون برلين، قائلا: "إنهم يتمركزون في مناطق دفاعية، وسنستحوذ كثيرا على الكرة.. يبدو أننا نعاني أكثر في حال الاستحواذ مما نفعل عندما نتمكن من شن هجمات مرتدة.. يجب أن نسعى بكل قوة لاستعادة الكرة".