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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشرط .. محلية النواب: إيقاف قضايا مخالفات البناء بداية من 5 مايو

صدى البلد

قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن قانون التصالح الذي صدر عام 2017 وتعديلاته التي صدرت عام 2019 وجد بها بعض العوار اثناء التنفيذ وذلك بعد دراسات مستفيضه من قبل اللجنة.

 وأضاف النائب محمد وفيق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن لجنة الادارة المحلية طلبات الحكومة بالتقدم بقانون جديد للتصالح وهو ما حدث بالفعل وتقدمت بقانون رقم 187  لسنه 2023 وتم مناقشته بمجلس الشيوخ ثم مجلس النواب.

ايقاف القضايا

 أوضح وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان قامت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 4 ابريل 2024 وسيبدأ تطبيق القانون من تاريخ 4 مايو 2024 .

وأكد وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين اهمها ايقاف كل القضايا ضد المخالفين حال تقدمهم للتصالح طبقا للقانون الجديد لحين الفصل في كافه المخالفات.

الإعلامي طاهر حمدي الإدارة المحلية اللائحة التنفيذية طاهر حمدي قانون التصالح قناة “صدى البلد” مجلس الشيوخ مجلس النواب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية

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