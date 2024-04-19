الكشف على 1300 مواطن بالمجان في دمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة ضمن خطة شهر أبريل ٢٠٢٤ على مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد..

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة طبية بـ ٩ تخصصات وتردد عليها ١٣٣٢ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، تم تحويل ١٤حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار ٣ قرارات علاج على نفقة الدولة، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٧ حالة و فحص ٢٩ حالة بالأشعة و٢٤ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٤٠٤ تحليل بمعمل الدم و ٤٢تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٢٥ مواطن.

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.