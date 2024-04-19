عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1300 مواطن بالمجان في دمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن نتائج القافلة الطبية التى أطلقتها إدارة القوافل بمديرية الصحة ضمن خطة شهر أبريل ٢٠٢٤ على  مدار يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع ، بقرية أبو سعادة الكبرى بمركز كفر سعد..

وأشار البيان إلى أن القافلة تضمنت ١١ عيادة طبية بـ ٩ تخصصات وتردد عليها ١٣٣٢ مواطن  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  تم تحويل ١٤حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار ٣ قرارات علاج على نفقة الدولة، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٤٧ حالة و فحص ٢٩ حالة بالأشعة و٢٤ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٤٠٤ تحليل بمعمل الدم و ٤٢تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٢٥ مواطن.

 

يشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن ١٢ عيادة متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

 

دمياط الإجراءات اللازمة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط التخصصات الطبيه الصحة والسكان الضغط والسكر الدكتورة منال عوض القافلة الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

ترشيحاتنا

محمود راح ضحية جركن ميه بالسلام| تفاصيل صادمة ترويها زوجته .. خاص

بكرى : إسرائيل لم تعلن مسئوليتھا عن ضرب إيران لأسباب استراتيجية

سميرة أحمد: تعلمت الإلقاء من عبد الوارث عسر..ورشحت سعاد حسني للسفيرة عزيزة

سرعة جنونية بالعربية.. محامية طبيبة التجمع المتوفاة تفجر مفاجأة مثيرة .. فيديو

موعد انكسار الموجة الحارة.. وحقيقة تأثر مصر بمنخض جوي

نكسة في مانشستر سيتي| جوارديولا يعلن إصابة نجمي الفريق قبل مواجهة تشيلسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

بحضن وكلمات رومانسية.. ابنة أصالة تتغزل في زوجها

هيكل زجاجي وشاشة.. شاهد أحدث توكتوك في 2024

العروسة بفستان أسطورى .. صور جديدة من حفل زفاف نجل محمد فؤاد

فيديو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ