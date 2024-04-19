إيلاند للمقاولات: الشركة تعاونت مع وزارة الصحة فى إنشاء 4 مستشفيات كبرى

قال المهندس محمود سامي ناجي رئيس مجلس ادارة ايلاند للمقاولات أن الشركة تعمل في مجال المقاولات منذ 24 عاما.

وأضاف محمود سامي خلال حواره مع برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي أن الشركة أقامت العديد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالدولة المصرية.

المصانع والمدارس

وتابع رئيس مجلس ادارة ايلاند للمقاولات قائلا :"الشركة شغالة في الانشاءات بكافة انواعها مثل انشاءات البنية التحتية والمصانع والمدارس والمستشفيات والمحطات".

وأوضح رئيس مجلس أدارة شركة ايلاند أن الشركة تعاونت مع وزاره الصحة في انشاء 4 مستشفيات كبرى منها مستشفى النجيلة والتي كانت أول مستشفى تنشئها الدولة لعزل مصابي كورونا.