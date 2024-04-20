مسابقة لمراجعة المواد.. "مصر تستطيع" يقدم خدمة لطلاب الثانوية العامة

قدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر قناة "DMC"، خدمة لطلاب الثانوية العامة، بمراجعة المواد في شكل مسابقة.

وقال الإعلامى أحمد فايق، إن فكرة المسابقة تكمن في سؤال الطلاب المتفوقين، عدة أسئلة، موضحا أن النموذج تم إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومستشاري المواد، مشيرا إلى أن مستشاري اللغة العربية هم من وضعوا نموذج حلقة اليوم.

وتابع أنه شعر بإحساس جميل، وتعلم من الطلاب، وكل الآباء والأمهات والأهالي يشاهدون هذه الحلقات لمشاركة أبنائنا في المذاكرة، من خلال المسابقة، وتتحول بدلا من أن تكون من طرف واحد يشرح طوال الوقت إلى طرفين يتعلمان مع بعضهما في شكل تسابق.