مصطفى بكري: الرئيس السيسي حذر سابقا مما يحدث في المنطقة من صراعات

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من توسع الصراع في المنطقة، بعد عملية طوفان الأقصى، والرد الاسرائيلي الغاشم.

وأضاف مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي يحدث بالفعل، حيث اشتعلت المنطقة، إضافة إلى إمكانية تدخل بعض الأطراف الإقليمية والدولية فيما يحدث في المنطقة.

وأشار بكري إلى أن الرئيس السيسي حذر من امتداد الصراع في المنطقة، وهذا ما نراه من إطلاق الحوثيين للصواريخ على إسرائيل، مما أثر على حركة الملاحة في قناة السويس، زيادة على أن الحرب قد تمتد وتتوسع في المنطقة العربية.

موقف مصر

أكد بكري أن مصر موقفها ثابت بالمساعدات التي تقدمها للأشقاء في غزة، فنجحت الدولة في تقديم 80% من المساعدات في غزة، ومصر لن تغير موقفها في الاعتراف بحق فلسطين في إقامة دولة مستقلة قابلة للحياة ومتصلة الأراضي، وأيضا مصر بإعلامها لم تدين حركة المقاومة بطلب من الغرب، ولكن نحن مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا.