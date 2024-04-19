حركة المحافظين | مصطفى بكري يكشف الملامح المتوقعة لها حتى الآن

تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن حركة المحافظين الجديدة 2024، قائلا:" هناك 4 من محافظي جنوب الصعيد لن يبقوا في مناصبهم".

أضاف مصطفى بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد” أن مدير أمن محافظة شهير، مرشح محافظا لأسيوط أو البحيرة، وعدد من مساعدي وزير الداخلية الحاليين والسابقين، مرشحون لمنصب المحافظ فى عدد من المحافظات.

مجلس النواب

قال مصطفى بكري، إنه ليس صحيحا أن شخصية تردد اسمها مؤخرا لتولي منصب وزير شئون مجلس النواب والشيوخ، سيكون هذا الموقع من نصيبها.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن أحد السفراء ربما يصعد اسمه لتولي موقعا مهما.