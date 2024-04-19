سبب تحريك سعر الدواء بالسوق.. فيديو

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن سبب ارتفاع سعر الدواء هو ضمان اتاحته للمواطن، لافتا إلى أن الدواء سلعة أساسية واستراتيجية وامن قومي ولها بعد اجتماعي .

وتابع على عوف ، خلال برنامج "خلاصة الكلام"، على فضائية "النهار" ، أن مدخلات الصناعة في الدواء لها مواصفات خاصة، ولابد أن يكون الدواء مصنع جيدا وله مواصفات خاصة.

وأكمل: الدواء مسعر جبرية ولو التكلفة اصبحت 12 جنيها مقدرش اخليها بالسعر ده الا لما اراجع مع هيئة الدواء.

وواصل: الهيئة تراجع على فواتير تكلفة الدواء ومن بعدها نطالب بتحريك السعر .

وأردف: لدينا 17 ألف دواء مسجل في هيئة الدواء ومتداولة بالسوق المصري، والأكثر تداولا بيهم 4 آلاف دواء .

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