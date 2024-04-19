النهر الأخضر.. من أهم المشروعات العملاقة داخل العاصمة الإدارية| تفاصيل

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع النهر الأخضر من أهم المشروعات الفارقة داخل العاصمة الإدارية، ويعتبر أحد أهم المشروعات في الشرق الأوسط، لأنه مشروع فريد جدا، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن تجمع من الحدائق المركزية المختلفة، بمساحة تقدر بحوالي 750 فدانا بمرحلته الأولى، وسيصل إلى 10 كم طول بحوالي 3 آلاف فدان مساحة إجمالية.

وأضاف رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن المشروع بدأ من الشريحة المحصورة بين محوري بن زايد الشمالي والجنوبي، لافتا إلى أن المشروع المتنفس الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع شريف الشربيني، أن التجمع بالحدائق عبارة عن الحديقة الإسلامية الخاصة بمسجد الفتاح العليم والحديقة الرومانية والحديقة الحديثة وبها مسارات للمشاه والتريض وللعب الأطفال والألعاب المفتوحة ومطاعم وكافيهات وأماكن تجارية 160 مكان تجاري، لافتا إلى أن المشروع يشمل 37 مدخلا ما بيت بوابات رئيسية وفرعية، ومقسم على 3 قطاعات مربوطة بكباري خضراء، لاستمرارية التنزه في نطاق واحد.