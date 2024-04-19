عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النهر الأخضر.. من أهم المشروعات العملاقة داخل العاصمة الإدارية| تفاصيل

رئيس جهاز العاصمة
رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إن مشروع النهر الأخضر من أهم المشروعات الفارقة داخل العاصمة الإدارية، ويعتبر أحد أهم المشروعات في الشرق الأوسط، لأنه مشروع فريد جدا، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن تجمع من الحدائق المركزية المختلفة، بمساحة تقدر بحوالي 750 فدانا بمرحلته الأولى، وسيصل إلى 10 كم طول بحوالي 3 آلاف فدان مساحة إجمالية.

وأضاف رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن المشروع بدأ من الشريحة المحصورة بين محوري بن زايد الشمالي والجنوبي، لافتا إلى أن المشروع المتنفس الرئيسي للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع شريف الشربيني، أن التجمع بالحدائق عبارة عن الحديقة الإسلامية الخاصة بمسجد الفتاح العليم والحديقة الرومانية والحديقة الحديثة وبها مسارات للمشاه والتريض وللعب الأطفال والألعاب المفتوحة ومطاعم وكافيهات وأماكن تجارية 160 مكان تجاري، لافتا إلى أن المشروع يشمل 37 مدخلا ما بيت بوابات رئيسية وفرعية، ومقسم على 3 قطاعات مربوطة بكباري خضراء، لاستمرارية التنزه في نطاق واحد.

المهندس شريف الشربينى مشروع النهر الأخضر العاصمة الإدارية الجديدة بن زايد الشمالي الحديقة الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

30 صورة من جنازة صلاح السعدني في مسجد الشرطة .. شاهد

رعب في مباراة بلدية المحلة والمقاولون.. نقل لؤي وائل للمستشفى

مطالبات بوقف ظهورها| هجوم عنيف على ياسمين عز بعد سخريتها من فوز الزمالك على الأهلي

على جهاز تنفس| تطور مثير في حالة لاعب المقاولون بعد ابتلاع لسانه ..خاص

وصايا مبكية| رسالة زوجة من المستشفى قبل موتها بساعة تشعل السوشيال ميديا

وداعا العمدة سليمان غانم.. وفاة الفنان صلاح السعدني

موعد جنازة عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني

ترشيحاتنا

15 حقيبة وبقاء مدبولي| كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

طرق تصحيح البابل شيت بامتحانات الجامعات

مصطفى بكري: أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 300 جنيه وتبيعها للمواطنين بـ100

الحكومة: قطع الكهرباء يوفر مليار دولار سنويا.. ونعمل لإنهاء هذا الوضع

بفستان ملفت.. بوسي تثير الجدل رفقة غادة عبد الرازق

أفضل أوقات استجابة الدعاء.. احرص على الثلث الأخير في الليل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عيب خطير.. تسلا تستدعي سيارتها الفولاذية الشهيرة Cybertrucks

يقي من السرطان.. فوائد مذهلة لشعر الذرة للجسم

13 يوما إجازة.. بشرى سارة للموظفين في شهر مايو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

فيديو

هدى الإتربي: اتحاربت في بداياتي.. واستبعدوني من أهو ده اللي صار بدون أسباب

مصير الذهب إيه؟ بنك عالمي شهير يتوقع مستقبل سعر المعدن الأصفر |فيديو

السحابة الخضراء.. ظاهرة غريبة ظهرت في سماء دبي بعد السيول والفيضانات

بسبب الزمالك.. هجوم شرس على ياسمين عز ومطالبات بوقف برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب : العملية الإيرانية .. هل حققت أهدافها؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

اﻟﻤﺰﻳﺪ