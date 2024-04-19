وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أعمال تطوير مسجد الصحابة بشرم الشيخ

افتتح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وخلال الافتتاح أكدا أن عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي فريد في خدمة كتاب الله (عز وجل) وعمارة المساجد.



كما أكدا أن غدًا السبت تعقد محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية ، وتهدف المسابقة إلى احتضان وتشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم والثقافة الإسلامية من جمهورية مصر العربية ، وتشجيع أبرز النوابغ من مختلف دول العالم واطلاعهم على التجربة المصرية الرائدة في خدمة القرآن الكريم ونشر الفكر الديني الرشيد المستنير.



وتجرى المسابقة على مرحلتين :

المرحلة الأولى : التصفيات المحلية ولها جوائز قدرها (650 ألف جنيه ) ، بواقع 125 ألف جنيه للفرع الأول ، و 125 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 100 ألف جنيه للفرع الثالث ، و150 ألف جنيه للفرع الرابع ، و 150 ألف جنيه للفرع الخامس ، مع ترشيح الأول والثاني في كل فرع للمسابقة الدولية .

المرحلة الثانية : ولها جوائز قدرها ( 2.300.000 ) جنيه ، بواقع 500 ألف جنيه للفرع الأول ، و 500 ألف جنيه للفرع الثاني ، و 250 ألف جنيه للفرع الثالث ، و 300 ألف جنيه للفرع الرابع ، و 500 ألف جنيه للفرع الخامس ، و 300 ألف جنيه جوائز تشجيعية .

وتفتتح غدًا السبت الموافق 20 أبريل 2024م المرحلة الأولى للمسابقة، على النحو التالي:

الفرع الأول : فرع الشباب

للنوابغ في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الشباب ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة، وله أربع جوائز:

الجائزة الأولى : 50 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 30 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 25 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 20 ألف جنيه.

ويشارك فيه كل من:

1. عبد الله على محمد محمد منصور - طبيب أسنان

2. رأفت عبدالستار سيد أحمد محمد الخطيب - مدرس بجامعة الأزهر

3. أحمد شحاتة فوزي شحاتة - واعظ بالأزهر الشريف

4. محمد شعبان عبد الله جعفر - طالب بكلية القرآن الكريم

5. محمد أحمد عبد الغني دغيدي - إمام وخطيب

6. إسماعيل فؤاد إسماعيل جادو طه - إمام وخطيب

الفرع الثاني : فرع الفتيات

للنابغات في حفظ القرآن الكريم تحت سن 35 عامًا من الفتيات اللائي فزن بالمركز الأول أو الثاني في أي من المسابقات الدولية المعتمدة، وله أربع جوائز:

الجائزة الأولى : 50 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 30 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 25 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 20 ألف جنيه.

ويشارك فيه كل من:

1. إيمان رمضان على الرشيدي - طالبة

2. منى أحمد سعد عباس محيسن - طالبة

3. أسماء يونس إبراهيم الباز - طالبة

4. أسماء عادل سيد أحمد - ليسانس دراسات إسلامية

5. إيمان وائل أحمد غريب - طالبة

الفرع الثالث : الناشئة

تحت سن 15 عامًا ممن فازوا بالمركز الأول أو الثاني أو الثالث في أي من المسابقات الدولية المعتمدة، وله أربع جوائز:

الجائزة الأولى : 40 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 30 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 20 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 10 آلاف جنيه.

ويشارك فيه كل من:

1. نادية سعد رمضان - طالبة

2. محمد وائل أحمد غريب - طالب

3. حنين عبد المعز عبد المنعم على سالم - طالبة

4. شيرين محمد عبد الله أمين - طالبة

5. محمود محمد عدلي عبد المحي محمد - طالب

6. أحمد تامر ممدوح محمد صبري - طالب

الفرع الرابع : فرع الأسر القرآنية .

للنوابغ في حفظ القرآن الكريم من الأسر القرآنية ممن فازوا بالمركز الأول حتى المركز الرابع في أي من المسابقات الدولية المعتمدة، وله أربع جوائز:

الجائزة الأولى : 60 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 45 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 30 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 15 ألف جنيه.

ويشارك فيه كل من:

الأسرة الأولى:

عبدالعزيز محمد سعد عيسى - إمام وخطيب

سعيد محمد سعد عيسى - إمام وخطيب ومدرس

سعد محمد سعد عيسي - مفتش اول دعوة

الأسرة الثانية:

محمود أحمد محمود مخلص - أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الازهر

ميادة محمود أحمد مخلص - طالبة بالصف الثاني الثانوي

أحمد محمود أحمد مخلص - طالب بالصف الاول الاعدادي

الأسرة الثالثة:

محمد صبحي جلال عبد اللطيف - حاصل على بكالوريوس هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس

وليد صبحي جلال عبد اللطيف - أخصائي علاقات عامة

سامح صبحي جلال عبد اللطيف - دكتور باحث بالمركز القومي للبحوث

الأسرة الرابعة:

مصطفى محمد فتحي ناصف - طالب

جهاد محمد فتحي ناصف - طالبة

عايدة أحمد محمود مخلص - أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية – بنات بالمنصورة

الأسرة الخامسة:

محمد سعيد محمد القزاز - مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الزقازيق

أحمد سعيد محمد بيومي - إمام وخطيب

عبد الله سعيد محمد بيومي - إمام وخطيب

الفرع الخامس : الثقافة الإسلامية والعربية

ويشمل كل من حصلوا على المركز الأول أو الثاني في أي من مسابقات الأوقاف المحلية في مجال تفسير القرآن الكريم ، أو السنة النبوية أو السيرة النبوية ، أو الخطابة ، أو الابتهال الديني ، أو التحدث بالفصحى ، أو أي من مسابقات سلسلة (رؤية) باللغة العربية ممن هم تحت سن 40 عامًا أو من ترشحهم الأوقاف لذلك، وله ست جوائز:

الجائزة الأولى : 50 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 30 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 25 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 20 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة : 15 ألف جنيه.

الجائزة السادسة : 10 آلاف جنيه.

ويشارك فيه كل من:

1. محمد محمد إسماعيل محمد ملكة - إمام وخطيب

2. محمد منصور محمد هبالة - إمام وخطيب

3. محمد موسى واصف حسين - إمام وخطيب

4. سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد عبد الواحد - إمام وخطيب

5. أحمد جلال عبد السيد عبد الحميد شقوير - إمام وخطيب

6. محمد رجب السيد عبد الدايم - إمام وخطيب