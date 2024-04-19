بـ 1000 جنيه .. تفاصيل إطلاق الصندوق الثالث للاستثمار في الذهب| فيديو

قال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب ، تعليقا على طلب اطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، إن الطلب جاء من أجل المستثمرين الصغار في مجال الذهب بمبالغ بسيطة ، موضحا أن الصندوق سيكون وسيلة ادخارية .

وتابع نادي نجيب ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " التاسعة " ، والمذاع على فضائية " الأولى "، أن الحد الادنى للاستثمار في الصندوق 1000 جنيه ، مشيرا الي ان المستثمر يحصل بهذه المبالغ على ايصالات .

أوضح أن المستثمر يمكنه ان يستر مكسبه بكمية من الذهب تباع له ويحصد على العائد .

وواصل : الذهب سلعة دولية ، ومن سيستفيد من هذا الصندوق من يرغب في الاستثمار بالذهب .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/WfdaBQs4vNvj6bdx/?mibextid=21zICX&startTimeMs=195000