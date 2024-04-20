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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تصدر قرار السعر الجديد للخبز اليوم.. اعرف موعد التطبيق والثمن

صدى البلد

أعلن مجلس الوزراء أن سعر الخبز السياحي وزن 80 جرام سيكون إلزامي بجنيه ونصف والتطبيق بشكل رسمي بداية من يوم الأحد، وتصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار السعر الجديد الإلزامي اليوم السبت.

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إنه تم النجاح في خفض الأسعار إلى 22.5% بمتوسط انخفاض في كل الأسعار، مشيرا إلى أن ما يهم المواطن البسيط هي السلع الأساسية.

وأضاف الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الإنخفاض تجاوز الـ 27%، وهناك بعض السلع التي تخطت الـ 30%، موضحا أنه تم عقد أكثر من 50 اجتماعا بينها 10 بحضور رئيس الوزراء ووزراء التموين والتجارة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف، وبحضور جميع المسؤولين، بهدف شعور المواطن بنتاج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه بداية من الأحد المقبل تم الاتفاق على خفض سعر الخبز السياحي من 30 لـ 45% حسب نوع الخبز.

سعر الخبز السياحي وزارة التموين

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