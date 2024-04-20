بركات قبل لقاء الأهلي: مباراة مازيمبي وبيراميدز شهدت مهازل تحكيمية

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مباراة مازيمبي الكونغولي أمام بيراميدز شهدت مهازل تحكيمية، وذلك قبل مباراة الفريق الكونغولي أمام الأحمر، في دوري أبطال إفريقيا.



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز قدم شوط أول جيد أمام مازيمبي، لكنه لم يستغل الفرص التي أُتيحت له، فيما نجح مازيمبي في تسجيل أهدافه من فرص قليلة".



وأضاف: "كانت هناك مهازل تحكيمية في مباراة بيراميدز أمام مازيمبي، وبيراميدز كانت لديه ركلة جزاء مستحقة أثناء التعادل السلبي وقبل تسجيل أهداف مازيمبي".



وتابع: "إذا كان مويس كاتومبي، رئيس نادي مازيمبي هو حكم مباراة بيراميدز لكان احتسب ركلة الجزاء للفريق المصري على فريقه، ولكن الحكم تجاهلها".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "لا يصح المقارنة بين الأهلي وبيراميدز، الذي خاض أولى مشاركاته في دوري أبطال إفريقيا، فيما تُوج الأهلي باللقب 11 مرة".