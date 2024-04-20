مهاجمون جدد.. ناقد رياضي يكشف مفاجآت الأهلي في الموسم الجديد

كشف الناقد الرياضي عبد الرحمن طارق عن مفاجآت داخل النادي الأهلي في الموسم الجديد عبر تصريحاته مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب المذاع علي قناة ام بي سي مصر.

وقال عبد الرحمن طارق أن الأهلي حسم التجديد للاعب علي معلول خلال الموسم القادم، مؤكداً علي رحيل موديست و لن يرحل كولر.

وأشار إلي تصفية الخلاف بين بيرسي تاو وكولر، منوهاً عن مشاركة ييرسي تاو الفترة القامو بشكل طبيعي .

وأكد علي أن الأهلي يوافق على احتراف محمد عبدالمنعم ، كما أنه يعد الموسم الأخير له في النادي، والإستغناء عن محمود متولي

واستطرد أنه الأهلي يبحث عن عدد ٢ مهاجمين محلي وأحدهم أجنبي في الموسم المقبل .

وأضاف ان مصير طاهر محمد طاهر مرتبط بوجود كولر داخل الفريق.