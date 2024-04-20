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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مرعبة .. عالم جيولوجي يتوقع زلازل تضرب هذا البلد

3 زلازل في أقل من
3 زلازل في أقل من 24 ساعة

توقعات مرعبة أدلي بها العالم جيولوجي الشهير ناجي غورور يتوقع فيها زلازل تضرب تركيا خاصة بعدما وقع زلزال بقوة 5.6 ريختر بالقرب من حدود مقاطعة توكات – يوزغات.

ونكشف في الفيديو التالي عن توقعات الخبير الجيولوجي الشهير ناجي غورور، وعن أسباب هجوم وسائل الإعلام التركية عليه وبعد أن  أجمع خبراء الجيولوجيا في تركيا على حدوث الزلازل فما هو الموعد المحدد له.

 

 

 وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (أفاد) قد أعلنت أن زلزالا بقوة 5.6 درجة هز إقليم توكات بشمال تركيا.

وذكر وزير الداخلية علي يرلي قايا على منصة إكس أن فرقا من "أفاد" ووكالات أخرى معنية تتحرى الوضع في موقع الزلزال.

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