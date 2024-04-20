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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مصنعا لإنتاج الأسماك المدخنة

صدى البلد

 

تفقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مصنع بورسعيد ستار المتخصص في إنتاج الأسماك المدخنة بمختلف أصنافها بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وقال وزير التجارة والصناعة إن المصنع يُقام على مساحة 13 ألف متر مربع، ويبلغ رأس ماله نحو 50 مليون جنيه، ويبلغ حجم أعماله 400 مليون جنيه، ويصدر المصنع منتجاته لأسواق كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية والعربية، كما يوفر المصنع 400 فرصة عمل.

وأوضح سمير أن قطاع الصناعات الغذائية من أهم القطاعات التي تشكل هيكل الصادرات السلعية المصرية، حيث بلغ حجم صادرات الصناعات الغذائية نحو مليار و546 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

بورسعيد التجارة والصناعة أحمد سمير عادل الغضبان

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