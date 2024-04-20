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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ أسوان: وجود القيادات النسائية بالمحافظة سبب كبير وراء تحقيق نجاحات

صدى البلد

التقت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم السبت، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في مستهل زيارتها للمحافظة لتفقد عدد من الأنشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بنطاق المحافظة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حضر اللقاء كل من المهندس عمرو سليمان، عضو المجلس، والدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس بأسوان، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة سمر الأهدل، رئيس فريق التعاون مع الاتحاد الأوروبى والنمسا بوزارة التعاون الدولى، والسفير عمر أبو عيش، مساعد وزير لخارجية وأمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية والاتحاد الأوروبي.

فى البداية، وجهت الدكتور مايا مرسي الشكر إلى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على حفاوة الاستقبال وعلى دوره المستمر في دعم ورعاية المرأة وحرصه على تمكينها اقتصاديًا والمساندة الكبيرة للمجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قوة المجلس القومي للمرأة تأتي من الدعم السياسي له من الدولة المصرية.

فيما أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الكبير للمجلس القومي للمرأة في الوصول إلى سيدات أسوان من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات.

وأشاد بجهود فرع المجلس بأسوان بقيادة الدكتورة هدى مصطفى التي قاموا بها، والأنشطة والدورات التدريبية التى نفذها لأكثر من 118 قرية من قرى محافظات حياة كريمة.

وأكد محافظ أسوان أن جزءا كبيرا وراء تحقيق نجاحات بالمحافظة هو وجود القيادات النسائية في فريقه، مشيرا إلى أن نائب المحافظ سيدة والسكرتير العام سيدة أيضًا.

وفى نهاية، اللقاء أهدى اللواء أشرف عطية، الدكتورة مايا مرسي درع المحافظة تكريما لجهودها فى تمكين المرأة.

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