مدبولي يتفقد محطة حاويات «تحيا مصر» بميناء دمياط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محطة حاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط.

واستمع مدبولي لشرح حول المحطة التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة وبأطوال أرصفة 1970 م وبعمق 18 م وساحة خلفية 922 ألف م2 بغرض زيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، في اطار إنشاء مشروع محور دمياط اللوجيستي المتكامل والذى سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لتجارة الترانزيت في البحر المتوسط ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركز تجارة عالميا.

وتتضمن الأعمال الإنشائية للرصيف وأعمال حفر الساحات الخلفية وأعمال الحفر الجاف والتكريك للحوض وتوريد وتركيب المستلزمات البحرية من “مدافع الرباط – الفنادر – حلقات الرباط – السلالم البحاري”، وتوريد وتركيب قضبان الأوناش.

وتعد المحطة من أهم وأكبر محطات الحاويات للصادر والوارد والترانزيت في حوض البحر المتوسط، ولتكون بوابة رئيسية للقارة الأوروبية.