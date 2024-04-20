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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يطالب بتعجيل توقيعه على قانون مساعدات أوكرانيا وإسرائيل

بايدن
بايدن

طلب الرئيس الامريكي جو بايدن مجلس الشيوخ الامريكي بسرعة ارسال مشروع القانون الذي وافق عليه اليوم السبت  ويتضمن مساعدات عسكرية عاجلة لإسرائيل واوكرانيا لمكتبه ليوقع عليه، وفقا لما اعلنه البيت الابيض

ووافق المجلس الأمريكي ، اليوم السبت، على مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا بعد أشهر من الاقتتال السياسي الداخلي وتدهور الوضع في ساحة المعركة.

لقد مر أكثر من شهرين منذ أن أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون مماثل بشأن المساعدة الخارجية، ويدعو المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى عرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه.

وتوفر حزمة المساعدات 60.84 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك 13.8 مليار دولار لأوكرانيا لشراء أسلحة متقدمة، و13.4 مليار دولار لتجديد المخزونات الأمريكية، و11 مليار دولار لدعم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، و13.8 مليار دولار أخرى لشراء أنظمة دفاع أمريكية لأوكرانيا.

وسيتم تخصيص 9 مليارات دولار أخرى للدولة التي مزقتها الحرب كمساعدة اقتصادية في شكل قروض يمكن أن يعفيها الرئيس بموافقة الكونجرس.

وستتوجه الحزمة الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها قبل إرسالها إلى الرئيس بايدن للتوقيع عليها.

وقد أشار بايدن بالفعل إلى أنه سيوقع على مشاريع القوانين بمجرد إقرارها من قبل الكونجرس.

وقد دعت أوكرانيا الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى تمرير المساعدات التي تشتد الحاجة إليها وسط تضاؤل ​​الدفاعات الجوية والذخيرة في ساحة المعركة.

وقد سلطت الزيادة الأخيرة في الهجمات الروسية المدمرة على البنية التحتية الحيوية الضوء على حاجة أوكرانيا المتزايدة للمساعدة. قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 16 أبريل إن القوات الروسية تمكنت من تدمير محطة تريبيليا للطاقة الحرارية (TPP) في منطقة كييف لأن أوكرانيا نفدت الصواريخ للدفاع عنها أثناء الهجوم.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.


ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.


ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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