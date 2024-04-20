ببنطال ممزق وتوب مكشوف.. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها وأنوثتها

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، جمهورها، ببعض اللقطات، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، في أثناء استمتاعها بعطلتها في بلدها "تونس".

وبدت "عائشة" بإطلالة جذابة وخاطفة للأنظار، مرتدية “بادي” مجسم باللون الأزرق، فيما نسقت عليه بنطلون جينز ممزق، باللون الأزرق الثلجي، ما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الرشيق الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تصفيفة شعر الكيرلي ما تلائم مع ملامح وجهها، إذ تركت خصلات شعرها تنسدل بإنسيابية على كتفيها، كما اختارت أن تضع مكياجًا ناعمًا يرتكز على الألوان الهادئة.

يذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل بدون سابق إنذار، صة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار كلا من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.