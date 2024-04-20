عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ببنطال ممزق وتوب مكشوف.. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها وأنوثتها

عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، جمهورها، ببعض اللقطات، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، في أثناء استمتاعها بعطلتها في بلدها "تونس".

وبدت "عائشة" بإطلالة جذابة وخاطفة للأنظار، مرتدية “بادي” مجسم باللون الأزرق، فيما نسقت عليه بنطلون جينز ممزق، باللون الأزرق الثلجي، ما عكس أنوثتها وأبرز قوامها الرشيق الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت تصفيفة شعر الكيرلي ما تلائم مع ملامح وجهها، إذ تركت خصلات شعرها تنسدل بإنسيابية على كتفيها، كما اختارت أن تضع مكياجًا ناعمًا يرتكز على الألوان الهادئة.

يذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل بدون سابق إنذار،  صة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار كلا من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة، وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_١٣٠٥١٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_١٣٠٥١٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_١٣٠٥١٣
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٠_١٣٠٥١٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الأرز بالأسوق| اعرف الكيلو وصل كام؟

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

300 ألف شقة جديدة| مفاجأة من الإسكان لمحدودي الدخل.. و9 مليارات جنيه دعم للمستفيدين

ترشيحاتنا

العربية اتفرمت بيها .. وفاة تيك توكر شهيرة وتصرف مفاجئ على حساباتها

تنبيه من الأرصاد.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط للرياح

قرار صادم ضد الفرعون|كيف حرم فريق إيطالي محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة؟

الصحة الفلسطينية تدين مصرع واعتقال عمال الإسعاف في الضفة الغربية

الترجي يضرب صن داونز بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا

هذا اعتداء ضد الشعب .. الرئاسة الفلسطينية تعلق على مساعدات أمريكا لإسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

ملعقة من زبدة الفول السوداني.. ماذا تفعل لجسمك؟| خبير تغذية يجيب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوزة الطيب؟.. خبيرة تغذية تجيب

لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

فيديو

دنيا سامي تروي كواليس أول لقاء مع الزعيم عادل إمام

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ