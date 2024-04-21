عمرو أديب يمازح أحمد السقا: صحتك حلوة معدي عمرو دياب

مازح الإعلامي عمرو أديب الفنان أحمد السقا قائلا:" أنت الوحيد اللي معدي عمرو دياب في الصحة، صحتك حلوة بسم الله ما شاء الله".

جاء ذلك خلال استضافة برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الأعلامي عمرو أديب عبر قناة “ام بي سي مصر” لنجوم وأبطال مسلسل العتاولة ومنهم أحمد السقا وباسم سمرة والفنانة زينه.

ورد أحمد السقا على عمرو أديب قائلا قال:" الحمد لله صحتي حلوه بتدرب كل يوم لكن عملت عمليه المراره قريب".

رعب

وأشار الفنان أحمد السقا إلى أنه اطمأن إلى نجاح مسلسل العتاولة بعد الحلقة الخامسة،معقبا:" جاني رعب وكنت براجع باقى 30 حلقة كل يوم قبل التصوير".

وتابع الفنان أحمد السقا قائلا:"النجاح بيخوف وبشكر كل اللي ساهموا في نجاح العمل".