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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: حملة ممنهجة مدفوعة الأجر ضد خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي

خالد بيبو
خالد بيبو

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو الحملات الممنهجة ضد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، والتي يتعرض لها مؤخرًا.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "هناك حملة ممنهجة ومدفوعة الأجر على خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي".

وتابع: "لدي خبرة في الإعلام والسوشيال ميديا وأعلم حجم تلك الحملات التي تعرض لها العديد من نجوم الأهلي مثل عماد متعب وحسام غالي ومحمد فضل، وكل تلك الحملات مصدرها شخص واحد داخل النادي الأهلي الذي ما زال يعمل بتلك المدرسة القديمة".

وأكمل: "تلك الحملات تشير إلى أن خالد بيبو يقوم بدوره على أكمل وجه، فهو شخصية محترمة للغاية وقافل على فريقه ولا يقوم بتوزيع الأخبار لبعض الأشخاص.

وأتم: "علاقتي بخالد بيبو جيدة ولعبت معه في المنتخب ولم أتواصل معه خلال الشهور الأخيرة ولكني حزين على تلك الحملة التي يتعرض لها.

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