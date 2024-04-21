الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.. وزير العمل يفتتح ورشة عمل عن تمكين الشباب

يفتتح وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل - تمكين الشباب ومكافحة البطالة"، والتي تنعقد بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في مقر المركز، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويُلقي وزير العمل، كلمة عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ودورها في فَهم ملامح سوق العمل الحديث، وآليات التعامل مع المُتغيرات التي يشهدها، وجُهود وزارة العمل في ذلك.. كما تشهد الجلسة الافتتاحية كلمة أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس.

وتتضمن الورشة، كلمات ومُداخلات لعدد من خبراء ومسؤولي "مركز المعلومات"، و"وزارة العمل "، و"أصحاب الأعمال والعمال"، واستشاريي "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل".

عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

تتضمن "الورشة"، مجموعة من الجلسات، الأولى: "عرض حول الإستراتيجية الوطنية للتشغيل"، يتحدث فيها د. أحمد درويش، استشاري "اإاستراتيجية"، ووزير التنمية الإدارية الأسبق، ود. دينا كفافي،عضو الفريق الاستشاري لإعداد "الاستراتيجية"، والثانية عن "جُهود وزارة العمل نحو مُستقبل الوظائف في ظل الذكاء الاصطناعي"، تتحدث فيها، ياسمين ممدوح، مدير عام تخطيط التدريب المهني بوزارة العمل ،عن "بناء المهارات المُرتبطة بالسوق والقادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا .. تقييم وتوسيع نطاق برامج التدريب المهني"، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، تتحدث عن "وظائف المستقبل والقطاعات التي تتركز فيها"، والشيماء عبد الله، مدير عام رعاية العمالة غير المنتظمة، بوزارة العمل ، تتحدث عن"منصة العمالة غير المنتظمة الإلكترونية"، والثالثة بعنوان "دور طرفي العملية الإنتاجية"، يتحدث فيها د خالد عبد العظيم ، ممثل أصحاب الأعمال من اتحاد الصناعات، عن "طرق المُضي قُدمًا نحو فرص عمل لائقة"، ومحمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، عن "نحو وظائف لائقة: أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها من خلال الاتحاد الفترة القادمة".